На Байкале начало работать первое в России многофункциональное экологическое судно

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Новое многофункциональное экологическое судно, танкер-бункеровщик "Георгий Москалев" спущен на воду самого глубокого озера мира - Байкала. Это первое современное экосудно в России, построенное специально для Байкала, благодаря ему сделан еще один шаг по сохранению уникального водоема, заявил в воскресенье глава Бурятии Алексей Цыденов во время торжественной церемонии в порту Турка, на территории Особой экономической зоны "Байкальская гавань".

"На Байкале ходит много судов разного размера, но до сих пор в акватории озера не было ни одного нормально работающего судна, которое бы принимало с них льяльные (нефтесодержащие) воды, то есть фактически большая часть таких вод сливалась прямо в озеро. Создано уникально экосудно, оно может принимать твердые и жидкие бытовые отходы и льяльные воды, перерабатывать их для вторичного использования топлива. Судно сделали, запустили, оно начало работать", - сказал Цыденов, добавив, что ни на одном водоеме в России, "ни на Волге, ни на Неве", пока такого судна нет, оно первое в своем роде и построено специально для Байкала.

Решение о строительстве такого судна было принято в 2017 году, после посещения Бурятии занимавшего тогда пост министра транспорта РФ Максима Соколова. Из федерального бюджета на реализацию проекта было выделено около 600 млн рублей. Судно построило ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" по заказу ФКУ "Речводпуть" Росморречфлота, ему присвоено имя Героя Советского Союза Георгия Николаевича Москалева - народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР.

"Танкер-бункеровщик будет передан в оперативное управление Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей. Закрепление экологического судна планируется в порту Турка особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", - уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.

Новое судно будет осуществлять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. "Его эксплуатация выдерживает все экологические требования, выбросы сжигаются прямо на нем без вреда экологии, - отметил Цыденов. - Также у нас после решений, принятых в 2017 году с участием министра транспорта РФ, в порту Турка начата постоянная работа по дноуглублению, отремонтирован земснаряд (судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ)".

По словам руководителя "Добровольческого корпуса Байкала" Андрея Бородина, на озере зарегистрировано более 7 тыс. единиц маломерного флота, но при этом прием нефтесодержащих и сточных вод ранее выполняла только одна станция комплексной переработки судовых отходов. "Все оборудование, которое было, работает с 1970-х годов, оно и морально, и технически устарело. Так что с точки зрения развития инфраструктуры, технического обеспечения на озере (строительство и начало работы экосудна) это очень своевременный шаг, и, думаю, это кардинально может улучшить ситуацию с льяльными водами на Байкале", - сказал ТАСС Бородин.

Озеро Байкал

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.

Для сохранения озера реализуется федеральные проект "Сохранение озера Байкал" национального проекта "Экология".