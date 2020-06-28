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Голосование по поправкам в конституцию

В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по конституции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в комиссию поступило 115 обращений от граждан о возможном принуждении и использовании административного ресурса при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Что касается так называемого применения административного ресурса - ... теперь 115 таких обращений", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье, добавив, что из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаГолосование по поправкам в конституцию
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