Памфилова назвала отсутствие наблюдения за голосованием по поправкам на дому недопустимым

"Вчера в интернете стали муссироваться темы несоблюдения избиркомами возможности наблюдения... Первое нарушение - отсутствие, пусть и в единичных случаях, наблюдателей при проведении надомного голосования. Это недопустимо", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что отсутствие наблюдателей в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции на дому является недопустимым.

Она призвала избиркомы организовать работу таким образом, чтобы присутствие наблюдателей было полностью обеспечено.

"Мы заявили, что все процедуры, все виды голосования должны проходить с участием наблюдателей. Пожалуйста, коллеги, жестко эту норму выполняйте. У нас огромное количество наблюдателей. Если вы видите, что на одном участке наблюдателей слишком много, а на другом не хватает, обращайтесь в сообщество наблюдателей, привлекайте дополнительно", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что в интернете также "распространяется история, что члены участковых избирательных комиссий не проверяют паспорта у граждан". "Такие вещи срочно необходимо поправить", - указала Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".