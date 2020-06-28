ОП РФ зарегистрировала более 510 тыс. наблюдателей за голосованием по конституции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Зарегистрировано более 510 тыс. наблюдателей за общероссийским голосованием по закону о поправке к конституции, сообщила в воскресенье секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.

"По состоянию на сегодняшнее утро 510 тыс. 838 человек являются наблюдателями. Хочу напомнить, что когда мои коллеги занимались организацией общественного наблюдения на президентских выборах 2018 года, то около 150 тыс. человек тогда в качестве общественных наблюдателей было задействовано", - сказала Михеева в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, также на участках при проведении общероссийского голосования присутствуют около 50 международных экспертов.

"По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня через наш кол-центр волонтерский, который открыт на базе Общественной палаты, была проведена связь с 10 394 наблюдателями во всех регионах РФ. Зафиксировано 101 сообщение о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта" наблюдения за голосованием", - отметила Михеева.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".