МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что план восстановления экономики получился стройным, но кабмин будет дорабатывать меры в этой сфере. Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", которая вышла в эфир в воскресенье.

"На мой взгляд, он [план восстановления экономики] получился достаточно стройным, - считает президент. - Где-то, наверное, были сбои, какие-то предприятия не попали, я знаю об этом, в перечень пострадавших. Правительство будет все это дорабатывать".

Говоря о произошедших на первом этапе задержках с выплатой врачам, Путин напомнил, что потребовал обеспечить выплаты для тех, кто подвергает свою жизнь иску - в качестве "доплаты за риск". Работу медиков в "красных зонах" он сравнил при этом с участием военных в боевых действиях, в частности в Афганистане. "Некоторые коллеги это поняли иначе, - констатировал Путин. - Мне пришлось им все разъяснить, и все вернулось на круги своя".