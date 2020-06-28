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Путин считает, что план восстановления экономики получился стройным

Однако кабмин будет дорабатывать меры в этой сфере, добавил президент

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что план восстановления экономики получился стройным, но кабмин будет дорабатывать меры в этой сфере. Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", которая вышла в эфир в воскресенье.

"На мой взгляд, он [план восстановления экономики] получился достаточно стройным, - считает президент. - Где-то, наверное, были сбои, какие-то предприятия не попали, я знаю об этом, в перечень пострадавших. Правительство будет все это дорабатывать".

Говоря о произошедших на первом этапе задержках с выплатой врачам, Путин напомнил, что потребовал обеспечить выплаты для тех, кто подвергает свою жизнь иску - в качестве "доплаты за риск". Работу медиков в "красных зонах" он сравнил при этом с участием военных в боевых действиях, в частности в Афганистане. "Некоторые коллеги это поняли иначе, - констатировал Путин. - Мне пришлось им все разъяснить, и все вернулось на круги своя".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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