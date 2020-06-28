Жители Ростовской области голосуют за обновление парка скорой медицинской помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Почти 167 тыс. жителей Ростовской области за три дня голосования приняли участие в проекте "Народный совет", по итогам которого будет определено, на что власти направят 500 млн рублей. Большинство жителей области выступает за обновление парка скорой медицинской помощи, сообщили журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"Голосование в рамках губернаторского проекта "Народный совет" набирает обороты. Если по итогам первого дня голосования участие приняли более 30 тыс. жителей региона, то за три минувших дня эта цифра увеличилась в пять раз и составила 166 753 человека. На сегодняшний день лидирует вариант "Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов", набравший 87 987 голосов", - говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что более 65 тыс. жителей региона предлагают направить средства областного бюджета на покупку легковых автомобилей для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом. Такое же количество жителей области считает приоритетным приобретение оборудования и мебели для школьных столовых.

"Мною принято решение дополнительно направить на преодоление последствий пандемии коронавируса 500 млн рублей. Что еще важно сделать сегодня - решать всем вам. Общественная палата Ростовской области утвердила список из 10 задач. Три задачи, которые наберут большинство ваших голосов, будут решены в первую очередь", - отметил глава региона Василий Голубев.

В управлении информационной политики правительства области отметили, что отдать свой голос за три варианта из десяти предложенных можно на участках для голосования, а также на специальном сайте. Сумма будет распределена между тремя получившими наибольшую поддержку направлениями пропорционально числу поданных за них голосов.

Голосование в рамках "Народного совета" в Ростовской области проходит параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.