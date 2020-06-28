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Открытие Крымского моста

Путин не планирует участие в запуске движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Грузовое сообщение откроется 30 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в церемонии запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту 30 июня. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что Путин 30 июня планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии.

Грузовое сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, навстречу друг другу пройдут два состава, один с продукцией крымских предприятий, второй - с горючим, удобрениями и рельсами со стороны Краснодарского края.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, по которому регулярно курсируют пассажирские поезда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОткрытие Крымского моста
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