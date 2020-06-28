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Пандемия коронавируса нового типа

Голикова рассказала о напряженной работе в первые месяцы пандемии

Вице-премьер назвала полтора месяца после начала пандемии в России "страшными"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Станислав Красильников/ТАСС
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Работа по преодолению ситуации с коронавирусом в России велась одновременно по многим направлениям, первые полтора месяца пандемии были "страшными". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили", - сказала она.

Голикова назвала полтора месяца после начала пандемии в России "страшными". "Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила, что России "удалось избежать большой беды".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,9 млн человек, свыше 495 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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