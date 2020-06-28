"Норникель" назвал решение фабрики в Норильске об откачке стоков грубым нарушением норм

ТАСС, 28 июня. Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. Ответственные отстранены от работы, сообщила в воскресенье пресс-служба "Норникеля".

"28 июня для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики", - говорится в сообщении.

Ответственные лица отстранены от исполнения обязанностей. Угрозы утечки отходов производства нет, подчеркнули в компании.

Ранее в ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили об остановке несанкционированной перекачки стоков в тундру в микрорайоне Талнах в районе обогатительной фабрики. По данным пресс-службы "Норникеля", на отстойнике оборотной воды происходил слив оборотной воды через границу отстойника. Персонал принял решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. СК начал проверку информации о сбросе отходов. Также на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора, организован забор проб в трех точках: в районе хвостохранилища, а также на реках Хараелах и Норильской.