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Пандемия коронавируса нового типа

Опасность новой вспышки в Москве миновала. Главное о коронавирусе за 28 июня

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 634 437 случаев заражения, из них новых — 6 791. За сутки умерли 104 человека, за весь период — 9 073.
  • В России за неделю вылечили почти на 10 тыс. больше пациентов с коронавирусом, чем выявили.
  • Владимир Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями.
  • Мишустин включил ж/д и водные перевозки в список отраслей, пострадавших от коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксирован 220 071 случай заражения, из них новых — 717 (данные Оперштаба Москвы).
  • Сергей Собянин заявил, что в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений. По словам мэра столицы, город преодолел пики заражаемости.

Мир

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Пандемия коронавируса нового типа
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