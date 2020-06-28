Опасность новой вспышки в Москве миновала. Главное о коронавирусе за 28 июня

Россия
- Всего зафиксировано 634 437 случаев заражения, из них новых — 6 791. За сутки умерли 104 человека, за весь период — 9 073.
- В России за неделю вылечили почти на 10 тыс. больше пациентов с коронавирусом, чем выявили.
- Владимир Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями.
- Мишустин включил ж/д и водные перевозки в список отраслей, пострадавших от коронавируса.
Москва
- Всего зафиксирован 220 071 случай заражения, из них новых — 717 (данные Оперштаба Москвы).
- Сергей Собянин заявил, что в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений. По словам мэра столицы, город преодолел пики заражаемости.
Мир
- Всего зафиксировано более 10 млн случаев заражения, умерли около полумиллиона человек.
- Власти Перу продлили действие режима ЧП до августа. При этом обязательный карантин сохранится только для детей до 14 лет и граждан старше 65.
- В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся за сутки — 4 149 случаев. Общее число инфицированных возросло до 88 591.
- Власти Японии не намерены вводить режим ЧС из-за роста случаев заражения коронавирусом.
- В Сингапуре с 1 июля открываются основные туристические достопримечательности.