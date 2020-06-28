Эксперты Общественного штаба выявили создателя фейка о голосовании в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мужчину, который распространял постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам в конституцию, установили в Москве. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Эксперты Общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования. Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс. Однако благодаря наружным камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принес этот пакет на место съемки, то есть сделал постановочное видео", - рассказал Асафов.

Он добавил, что согласно опубликованному на YouTube видео, молодой человек якобы проследил за группой по надомному голосованию и нашел запечатанный пакет с бюллетенями на улице. "Камеры видеонаблюдения показали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принес пакет и оставил в этом месте. И уже через некоторое время вернулся туда с камерой в руках. Если посмотреть внимательно на видео, то можно понять, что поддельные бюллетени запакованы в мягкий пакет для почтовых посылок", - пояснил собеседник агентства.