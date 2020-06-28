Эксперты: опыт РФ по проведению голосования в ходе пандемии имеет международное значение

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Иностранные эксперты высоко оценили российский опыт по организации голосования по поправкам в Конституцию РФ в условиях пандемии нового коронавируса и намерены рассказать о нем в своих странах.

"У нас в Болгарии нет многих вещей, которые есть в России, в частности нет КОИБов и электронного голосования. И этот опыт, который я изучу здесь, я хочу привнести в мою страну", - отметила в ходе брифинга в ситуационном центре Общественной палаты РФ вице-председатель партии "Альтернативы болгарского возрождения" Любомира Ганчева.

Она подчеркнула, что в условиях коронавируса, многие правительства ограничивают право свободно голосовать, российские власти, наоборот предоставлять возможность выражать свою волю.

В свою очередь, депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк уточнила, что посетила 25 избирательных участков и подчеркнула, что "везде голосование было организовано на высоком уровне". "Цифровые технологии - это будущее и важно, что РФ активно внедряет эту систему", - добавила парламентарий.

"Впечатляет такое большое количество наблюдателей на избирательных участках, это доказывает высокий уровень прозрачности при голосовании", - подчеркнула Влк.

Вместе с тем она отметила, что в ряде западных СМИ существует довольно много фейков о голосовании в России.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".