Член Общественной палаты РФ Малькевич заявил о запуске видеоблога по разоблачению фейков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич сообщил о запуске интернет-проекта "Фейк-контроль", направленного на разоблачение ложной информации о голосовании по поправкам в конституцию.

"С сегодняшнего дня запустили специальный подкаст "Фейк-контроль" - это видеоблог, который будет распространяться во всех социальных сетях, где наглядно будет показываться технология запуска фейка", - сказал Малькевич в воскресенье в ходе брифинга в ситуационном центре ОП РФ.

Он также подчеркнул, что в рамках этого ресурса будут разоблачаться ложные сообщения.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".