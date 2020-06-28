Шереметьево объяснил причины больших очередей в терминал F

МОСКВА, 28 июня./ТАСС/. Большие очереди при входе в терминал F в Шереметьево связаны в том числе с исполнение требований Роспотребнадзора по контролю ношения средств индивидуальной защиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Шереметьево.

"Временные скопления пассажиров у входов в терминал F связаны с единовременным прибытием нескольких автобусов с большим количеством пассажиров вывозных международных рейсов, необходимостью исполнения требований Роспотребнадзора по контролю ношения средств индивидуальной защиты и термометрии всех входящих в терминал. Досмотр службы безопасности и термометрия в условиях увеличенного одновременного прибытия и входа пассажиров естественным образом занимают больше времени", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее Telegram-канал "Московские новости" опубликовал видео огромных очередей при входе в один из терминалов аэропорта.

В Шереметьево отметили, что в аэропорту особое внимание уделяется обеспечению безопасности и защиты здоровья клиентов, гостей и сотрудников. "В соответствии с ограничениями, введенными нормативными правовыми актами Правительства Московской области, на территорию терминалов аэропорта Шереметьево допускаются посетители, включая пассажиров и сопровождающих их лиц, со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски и перчатки). При этом производится замер температуры тела у всех входящих в терминалы (сотрудников, гостей аэропорта, пассажиров и так далее)", - добавили в аэропорту.