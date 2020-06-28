Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путем отказа от размещения рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Американская компания Starbucks на фоне критики в отношении социальных сетей на неопределенный срок прекратит размещать в них рекламу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте компании.

"Мы прекратим размещение своей рекламы на платформах всех социальных сетей и продолжим обсуждать с нашими медийным партнерами и организациями, занимающимися защитой гражданских свобод, как прекратить распространение выступлений, сеющих ненависть", - информировала Starbucks. "Мы верим в то, что бизнес-лидерам и разработчикам норм нужно объединяться, чтобы достичь подлинных преобразований", - добавила компания.

Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира, в том числе в России. Штаб-квартира компании расположена в американском Сиэтле (штат Вашингтон).

Ранее Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других корпораций заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.