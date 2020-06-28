В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля

ЭЛИСТА, 28 июня. /ТАСС/. Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что власти республики продлевали режим самоизоляции до 28 июня.

"Решение о продлении второго этапа снятия ограничений до 12 июля включительно принято с учетом оценки ситуации регионального Роспотребнадзора. По оценке ведомства, республика еще не достигла показателей эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором для перехода на следующий этап снятия ограничений. Недельный коэффициент распространения инфекции (Rt) превысил норму в 3,8 раз и составляет - 1,9 при необходимом 0,5. Показатель охвата тестирования населения методом ПЦР на пятницу зафиксирован на отметке 108,8 на 100 тыс. человек при нормативе перехода на третий этап 110", - говорится в сообщении.

При этом в системе здравоохранения республики стало больше коек для заразившихся коронавирусом, на сегодня этот показатель в пять раз превышает требуемые федеральные нормы, уточнили в пресс-службе главы республики. "Если мы до прошлой недели отмечали спад, суточный уровень заболеваемости доходил до девяти случаев, то прошедшая неделя показала рост до 32 случаев. Требуется дальнейший мониторинг ситуации. Поэтому нами принято решение о продлении в республике второго этапа снятия ограничений еще на две недели", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача региона Джангара Санджиева.

До последнего продления режима ограничений в Республике Калмыкия отмечалось существенное снижение количества заразившихся по сравнению с пиком пандемии. В связи с чем, указом Главы республики был введен ряд дополнительных послаблений: возобновлена работа объектов торговли, общественного городского и межрайонного транспорта. Также запущена работа гостиниц и отделений МФЦ, большинства предприятий сферы услуг. Ранее в республике в полной мере была восстановлена работа ресурсоснабжающих предприятий, аграрного сектора, строительной отрасли.

По данным оперативного штаба Калмыкии на воскресенье, в регионе зарегистрировано 1 481 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов, из них четверо - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 1 132 человека, умерли 25 пациентов.