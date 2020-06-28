Молодежный форум "Проектируй будущее" в Крыму впервые прошел онлайн

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Форум "Проектируй будущее" в Крыму, собравший 27-28 июня около 400 молодых людей со всего Крыма, впервые провели на онлайн-платформе в целях безопасности из-за пандемии, сообщили в воскресенье ТАСС организаторы.

Основные цели форума - создание образовательной площадки для профессиональной, творческой самореализации молодежи, стимулирование проектной деятельности в молодежной среде, повышение навыков.

"Главная особенность форума "Проектируй будущее" - у победителей есть возможность сразу реализовать те проекты, которые родились на форуме. Идеи, которые ребята озвучивали, были разными, главное, среди них были идеи, которые решают проблемы непосредственно молодежи в Республике Крым. Конечно, коронавирус внес свои коррективы в формат проведения форума, но мы нашли способ реализовать задуманное и помочь ребятам проектировать свое будущее", - сказал председатель госкомитета молодежной политики Крыма Сергей Селимов.

В госкомитете уточнили, что к участию приглашалась жители полуострова в возрасте от 16 до 30 лет - представители молодежных общественных организаций и движений, лидеры ученического самоуправления.