Более 120 россиян вернулись вывозным рейсом из Рима

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила очередной вывозной рейс по маршруту Рим - Москва. Как сообщило в воскресенье посольство РФ в Италии, на борту находился 121 пассажир.

"На родину смогли отправиться граждане России из различных регионов нашей страны", - сообщили дипломаты, которые оказали необходимое содействие пассажирам при регистрации на рейс и прохождении паспортных формальностей. Как уточнили в посольстве, самолет вылетел после 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Приостановленное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение между Италией и Россией пока не восстановлено. На сайте "Аэрофлота" продажа билетов по итальянским направлениям начата с 1 августа. В итальянской авиакомпании Alitalia пока не сообщалось о планах по возобновлению рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

В Италии с начала пандемии число инфицированных превысило 240 тыс., из которых немногим менее 190 тыс. излечились и чуть менее 35 тыс. пациентов умерли.