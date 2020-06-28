В США начали сбор подписей за сохранение статуи правителя русских владений в центре Ситки

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра американского города Ситки (штат Аляска) статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом сообщается в воскресенье на сайте КСОРС.

"Нам нужно набрать 5 000 голосов, чтобы представить их горсовету в ближайшее время. Ваша подпись поможет сохранить статую Александра Баранова в городе Ситка на Аляске!" - отметили в координационном совете.

Предложение сохранить статую подписали на данный момент 427 человек.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Как сообщил ТАСС в четверг городской управляющий Джон Лич, убрать статую из города предлагает группа жителей Ситки. Они выступили 23 июня на открытой сессии городского совета и полагают, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов.

В режиме онлайн начат сбор подписей и под предложением убрать памятник из Ситки. Эту петицию подписали 1 862 человека.

Мнение историка

Как пояснил ранее в беседе с ТАСС историк Александр Молодин, президент фонда "Наследие" и член комитета по историческому наследию при КСОРС США, "под управлением Баранова была Российско-Американская компания в той части, которая находилась на Аляске". По его словам, Российско-Американская компания "сделала довольно много хорошего на Аляске, по крайней мере, принесла туда цивилизацию, производство, религию, там начало развиваться русское православие". Молодин подчеркнул, что на Аляску "все самые современные технологии на тот момент, естественно, приносились русскими".

Историк отметил, что во время пребывания Российско-Американской компании на Аляске между русскими поселенцами и тлинкитами регулярно происходили стычки, в который участвовал и сам Баранов. В частности, тлинкиты совершали жестокие нападения на русские поселения, в результате которых гибли десятки человек. Вместе с тем отношения поселенцев с жившими севернее алеутами, к примеру, были очень хорошими.

Комментируя призывы к тому, чтобы убрать статую из центра Ситки, Молодин отметил, что Баранов является противоречивой фигурой, "но не столь отрицательной, как его пытаются представить общественности". Он добавил, что речь идет о попытках "перенести современные нормы на события конца XVIII и начала XIX века, что, собственно, невозможно сделать".

Продажа Аляски

Российская империя на протяжении 135 лет владела Аляской. Территория была открыта в 1732 году экспедицией под руководством военного геодезиста Михаила Гвоздева и мореплавателя Ивана Федорова. Они положили начало русским поселениям в этом крае. Колонистов привлекало здесь прежде всего разнообразие пушных зверей. Центром торговли и экспорта пушнины стал основанный в 1799 году Барановым Ново-Архангельск.

Вопрос о возможности продажи Аляски первым поднял в 1853 году генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский, выражавший сомнения в том, что русские владения в Северной Америке удастся эффективно защищать. В 1866 году на совещании в присутствии императора Александра II идея получила одобрение. 30 марта 1867 года договор о продаже Аляски США за 7,2 млн долларов золотом был подписан, и 18 октября 1867 года флаг Российско-американской компании был спущен в Ново-Архангельске.