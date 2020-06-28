Новый очаг коронавируса выявили среди вахтовиков в Усинске в Коми

СЫКТЫВКАР, 28 июня. /ТАСС/. Большой суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Коми - 114 человек - произошел за счет нового очага инфекции среди вахтовиков в Усинске. Об этом сообщил в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы опять наступаем на грабли, которые должны бы уже обходить. У нас сегодня [в республике] лабораторно подтверждено 3 287 случаев, прирост за сутки - 114 человек. Мало того, из них 90% - это Усинск. Это опять вахта, которая заехала, была в обсерваторе и в обсерваторе "загорелась". Предприняты уже, казалось бы, все меры, указом объявили на оперштабе - не заезжать без ПЦР [результатов исследований]. Опять вахта заехала без ПЦР", - сказал Уйба в спецвыпуске, видео размещено на официальной странице региона во "Вконтакте".

По его словам, ситуацию будут выправлять. "Есть препарат <...>, который мы сейчас за большие деньги, потому что он дорого стоит, но закупаем. Лечим, чтобы пролечить в легкой и средней степени тяжести, не допускать тяжелых случаев. Но это огромные расходы, которые мы сегодня несем", - добавил Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по республике, на 28 июня под меднаблюдением находятся 2 400 человек, выздоровели 1 540, 30 умерли. Очаги коронавируса с мая наблюдаются среди вахтовиков Усинска и среди шахтеров Воркуты. По данным оперштаба Воркуты, за минувшие сутки число зараженных там возросло на 22, до 1 187 человек. По сводке Усинской ЦРБ, на 28 июня выявлено 795 заразившихся, из них 494 - вахтовики.