Власти Дагестана намерены отремонтировать более 130 школ республики в этом году

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Более 130 школ планируют отремонтировать в Дагестане в текущем году в рамках республиканского проекта "100 школ", который предполагает привлечение бюджетных и внебюджетных средств на ремонт общеобразовательных учреждений республики. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы министерства экономики и территориального развития Дагестана Зарема Уразаева.

"В министерстве экономики и территориального развития Дагестана накануне прошло заседание конкурсной комиссии по отбору заявок в рамках проекта "100 школ". К нам на конкурс поступило 144 заявки на общую сумму 376,6 млн рублей, из них 77,5 млн рублей - внебюджетные средства. По итогам заседания победителями конкурса признаны заявки по 136 школам, которые в этом году планируется отремонтировать", - сказала Уразаева.

Заявки поступили из 40 муниципальных образований. "Еще по нескольким заявкам комиссией принято решение провести дополнительную оценку, после чего будет принято решение о возможности их включения в проект. Ремонт в школах в рамках данного проекта планируется завершить к началу нового учебного года" - заключила собеседница агентства.

С 2018 года по поручению главы региона Владимира Васильева реализуется проект "100 школ". К финансированию присоединяются муниципалитеты и частные инвесторы. В 2018 году данный проект позволил провести капремонт в 117 школах вместо запланированных 100, в прошлом году вместо запланированных 150 школ отремонтировали 217.

За два года на ремонт 334 школ из бюджета республики было выделено 600 млн рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов 93,8 млн рублей, также были привлечены 213,5 млн рублей частных средств.

Зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на заседании расширенной коллегии Минобрнауки республики в марте этого года сообщила, что в Дагестане 1 460 школ, из которых 134 - аварийные, 98 - ветхие, 480 - требуют капитального ремонта. По данным Минобрнауки республики, в школах региона обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы.