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Эксперт: активное таяние вечной мерзлоты может сказаться на жизни городов Сибири

Вице-председатель Климатическо-политического совета Швеции Юхан Кюйленшерна отметил, что под воздействием таяния окажутся города и плотины, а почва утратит устойчивость

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Потепление климата и вызванное этим таяние вечной мерзлоты может серьезно сказаться на жизни городов и деревень Сибири. Такое мнение высказал вице-председатель Климатическо-политического совета Швеции Юхан Кюйленшерна в интервью газете Svenska Dagbladet.

"Более активное оттаивание вечной мерзлоты может очень серьезно сказаться на инфраструктуре. Под его воздействием окажутся города и плотины, а почва утратит устойчивость. Просто-напросто существует риск разрушения деревень и городов, что непосредственно отразится на людях", - отмечает он.

Город Восточной Сибири Верхоянск зафиксировал летний температурный рекорд в 38 градусов. Прежний рекорд, в 37,3 градуса, продержался 32 года - с 1988-го. По словам Кюйленшерны, новый показатель является одним из звеньев большой цепи и толковать каждое в отдельности довольно трудно.

Температурные рекорды устанавливаются ежегодно в разных местах планеты, и какой-то конкретный показатель еще не является подтверждением происходящих климатических изменений, констатирует Кюйленшерна. По его мнению, важно наблюдать за тенденциями во временной перспективе. "Тогда можно констатировать, что значительная часть Арктики стала на 3-4 градуса теплее, чем в конце XIX века. Точно так же, как Швеция потеплела на 2 градуса по сравнению с концом XIX века. Все это, в частности, увеличивает вероятность, например, пожаров или возникновения экстремальных температур", - говорит Кюйленшерна.

Для Сибири это может означать целый ряд последствий, считает он, в краткосрочной перспективе - в первую очередь лесные пожары. Помимо них - оттаивание вечной мерзлоты, что, в свою очередь, означает высвобождение метана и углекислого газа, увеличивающее парниковый эффект.

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