Главврач Коммунарки опроверг информацию о найденных вблизи больницы медкартах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Информация о найденных за пределами московской больницы в Коммунарке медицинских картах пациентов не соответствует действительности, сообщил в воскресенье главврач медучреждения Денис Проценко.

Ранее ряд СМИ сообщил, что вблизи больницы в Коммунарке прохожие обнаружили мусорные пакеты, в которых находились медицинские карты, документация по умершим пациентам, а также бирки от трупов.

"Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности", - написал он на своей странице в Facebook.

Проценко добавил, что установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов.

"По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия. Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего", - отметил Проценко.