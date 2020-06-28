В Петербурге усилили контроль наличия средств индивидуальной защиты на участках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Контроль за наличием средств индивидуальной защиты усилен на участках для голосования в Петербурге, комиссии города располагают всем необходимым. Об этом в воскресенье в эфире "Телеканала Санкт-Петербург" сообщил пресс-секретарь городской избирательной комиссии Григорий Марголин.

Ранее жители Санкт-Петербурга в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ обратились к членам четырех участковых избирательных комиссий с обращениями о недостаточном количестве там средств индивидуальной защиты.

"Петербург сегодня голосовал спокойно, мы объехали несколько избирательных участков. Также приходила информация от наблюдателей общественной палаты: был существенно усилен контроль по вопросу наличия средств индивидуальной защиты на участках, все наблюдатели показывают, что средства индивидуальной защиты имеются, все необходимое есть", - сказал Марголин.

По его словам, в воскресенье в горизбирком поступили 20 обращений от граждан. Из них 10 не относятся к нарушениям либо они не подтвердились. Еще восемь касаются незначительных нарушений, которые либо уже устранены, либо будут устранены. В основном речь идет о некорректной информации об избирателях в списке, которая в дальнейшем корректируется. Сейчас комиссия проверяет еще два обращения.

Марголин рассказал об итогах проверки инцидента в пятницу в одной из участковых комиссий города, где члена комиссии удалили с участка после ее замечаний о непроставленных отметках о голосовании вне помещений и недолжным образом опломбированных переносных ящиках для бюллетеней.

"Претензии, которые предъявила член комиссии в данном случае с точки зрения закона несостоятельны. Ящики для голосования были опломбированы номерными пломбами с уникальными номерами. Даже если лента с печатью отклеилась, безопасность бюллетеней вполне обеспечена. Понятно, что когда проводилась проверка уже все было опечатано в полном соответствии с двойной защитой. Отметки в списках избирателей были проставлены на момент проверки, порядок не говорит о том, что они проставляются мгновенно. Самое главное тут, чтобы не было допущено двойного голосования", - отметил Марголин.

О явке в Петербурге и Ленинградской области

По данным ЦИК, в Петербурге и Ленинградской области приняли участие в голосовании по поправкам к конституции около 1,5 млн человек.