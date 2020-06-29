Основной период ЕГЭ в России начнется 29 и 30 июня с проверки организаторов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в российских регионах 29 и 30 июня с проверки готовности специалистов и пунктов проведения экзаменов к кампании по сдаче и без участия выпускников. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Проведение основного периода ЕГЭ 2020 года начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня. Их целью является проверка организационно-технологической и технической готовности пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также готовности специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Пробные экзамены пройдут без выпускников, но с подключением всех специалистов, привлекаемых к организации ЕГЭ. Будут проверены все пункты сдачи и готовность техоборудования. Каждый регион самостоятельно выбирал, в какой из двух дней проводить проверку. Основной акцент делается на отработке мер эпидемиологической безопасности, сообщили в ведомстве.

"Пробные экзамены необходимы, чтобы еще раз отрепетировать все моменты, связанные с правильным проходом участников экзаменов и организаторов в пункты проведения ЕГЭ. Чтобы у нас соблюдалось дистанцирование, правильно регулировались потоки участников, была обеспечена безопасность всех сдающих ЕГЭ", - привели в пресс-службе слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Он отметил, что 29 и 30 июня, по сути, состоятся экзамены для организаторов кампании.

Меры против коронавируса

В целях профилактики коронавируса в пунктах сдачи ЕГЭ будут приняты дополнительные меры безопасности, сообщили в Рособрнадзоре. Перед каждым экзаменом проведут уборку помещений ППЭ с дезинфекцией. Всех организаторов и общественных наблюдателей обяжут находиться в ППЭ в масках и перчатках. При этом рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора не содержат требования об обязательном наличии масок и перчаток у сдающих ЕГЭ, данный вопрос каждый регион решает с учетом своей эпидемической ситуации. Музаев ранее сообщал, что субъекты РФ должны предоставить средства защиты детям в пунктах сдачи ЕГЭ бесплатно.

На входе в пункты сдачи медработники проведут обязательную бесконтактную термометрию. Участников с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в ППЭ пускать не будут. Во всех пунктах поставят дозаторы с антисептическими средствами. По возможности в помещениях могут установить обеззараживатели воздуха. В местах общего пользования должно быть предусмотрено достаточное количество средств для мытья рук, одноразовых бумажных салфеток и антисептиков.

Кроме того, должно быть обеспечено соблюдение дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 м, для этого в пунктах сдачи нанесут разметку, в некоторых ППЭ установят ленточные ограждения. Также рекомендовано организовать несколько входов в пункты ЕГЭ и определить график захода таким образом, чтобы избежать скопления участников. В аудиториях проведения экзаменов будет обеспечена зигзагообразная рассадка.

Тестирование на коронавирус и справки о прохождении теста для допуска к ЕГЭ не требуются.

ЕГЭ в 2020 году

Основной период ЕГЭ в 2020 году пройдет с 29 июня по 25 июля, на участие зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.

Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа.

ЕГЭ по русскому языку в этом году будут сдавать 673 242 человека, профильную математику выбрали 395,3 тыс. человек, обществознание - 348,2 тыс. человек, физику - почти 160 тыс. человек. Сдавать биологию планируют около 147 тыс. человек, историю - 123,2 тыс., информатику и ИКТ - чуть больше 100 тыс. человек, английский - 98,5 тыс., литературу - 60 тыс., географию 18 тыс. человек.

В экзамене задействуют порядка 289 тыс. специалистов, более 12 тыс. медработников, будет организовано 5 728 пунктов для сдачи ЕГЭ.