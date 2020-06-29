Саратовский депутат написал заявление в СК после потасовки в областной думе

ТАСС, 29 июня. Следственное управление СК РФ по Саратовской области приняло заявление депутата Николая Бондаренко после потасовки в Саратовской областной думе, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Обращение Бондаренко поступило в Следственное управление по Саратовской области", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал Бондаренко во время прямого эфира на своем канале в YouТube, по его информации, депутаты намерены привлечь Бондаренко к ответственности как инициатора потасовки. "Написали заявление, просят компетентные органы привлечь меня к ответственности за то, что я начал эту драку, что именно я напал на депутата от "Единой России" первым и, собственно, в процессе получил все остальное, что, конечно же, абсолютно не так. Я в свою очередь написал заявление в Следственный комитет", - сказал он.

Бондаренко отметил, что пока следователи не приглашали его для выяснения обстоятельств, в свою очередь депутат готов предоставить следствию видеозаписи с заседания думы.

Потасовка в областной думе произошла 23 июня. Накануне комиссия областной думы признала нарушение депутатами Николаем Бондаренко от КПРФ и Дмитрием Чернышевским от "Единой России" правил депутатской этики с рекомендацией областной думе лишить их права выступать на очередном заседании. Во время зачитывания решения Бондаренко встал со своего места, начав съемку на мобильный телефон. После этого несколько депутатов начали призывать его вернуться на место, инцидент перерос в обливание друг друга водой. К инциденту подключились другие депутаты, которые призывали остальных успокоиться, вставали между ними, толкались.