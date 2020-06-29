Врачи сообщили, что побочных явлений у добровольцев от российской вакцины от COVID-19 нет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Врачи не наблюдают каких-либо нежелательных побочных явлений у добровольцев после введения российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания - в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", - приводятся в газете слова анестезиолога-реаниматолога филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олега Чихляева.

По словам врача, добровольцам и в дальнейшем будут делать общие клинические и биохимические анализы крови и проверять на наличие иммунитета к коронавирусу после введения вакцины.

Издание напоминает, что первой группе добровольцев ввели вакцину 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. Испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.