Лукашенко считает правильным выбранный в Белоруссии путь борьбы с пандемией

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оправдал доверие граждан страны, выбрав свой путь борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее мнение он высказал во время встречи с представителями местной власти Минской области, фрагмент его выступления показали в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

"Я как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом (COVID-19 - вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко-нелегко, но мы победили", - сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что действительно советовал, отчасти для разрядки обстановки, своим гражданам лечить коронавирусную инфекцию трактором, ста граммами и баней. "Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить", - заметил президент.

По его словам, в Белоруссии с пандемией борются очагово. "Система, которая была выстроена, была рассчитана на то, что мы боремся очагово. Очаг есть - мы там воюем. Но мы всегда держали в резерве все - вплоть до комендантского часа", - сказал Лукашенко. Он отметил, что сегодня даже огромная Минская область "скатилась с плато" и число инфицированных коронавирусом снижается в стране.

Он также указал на то, что ряд стран пытается создать вакцину от COVID-19, поскольку "все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить". "Возникает вопрос. Может, это кому-то надо было? Наверняка надо, потому что на всех свинячьих, поросячьих, птичьих гриппах и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем", - сказал глава государства.

В Белоруссии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 61,5 тыс., умерли 383 человека.