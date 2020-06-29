В Бразилии за сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 30 476, до 1 344 143. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные Минздрава страны.

Это максимальное с начала эпидемии число новых случаев для воскресного дня (в выходные обычно регистрируется меньше новых случаев и летальных исходов).

Число выявляемых за сутки заразившихся, которое в первую половину июня росло относительно стабильно, с середины месяца снова пошло резко вверх. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрированы 552 смерти от последствий коронавируса. В общей сложности умерли 57 622 человека, выздоровели свыше 733 тыс.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица - крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 271 737 заразившихся и 14 338 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро - 111 298 подтвержденных случаев и 9 819 летальных исходов. Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Из проведенных в регионе почти 264 тыс. тестов на коронавирус положительный результат оказался у 107 568 жителей, из которых более 82,5 тыс. человек выздоровели, 5 990 умерли. Еще более чем у 62 тыс. местных жителей медики также подозревают наличие инфекции.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны. Там рекордсменами выступают штаты Пара (101 207 инфицированных, из которых почти 87 тыс. выздоровели, 4 870 умерли) и Амазонас (69 649 инфицированных, из которых свыше 56 тыс. выздоровели 2 780 умерли). В северо-восточном штате Пернамбуку выявлено 58 107 заразившихся, из которых 4 751 умер. Большое число инфицированных зарегистрировано в штате Мараньян (78 512), где умерли 1 982 человека.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.