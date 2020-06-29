Ежегодная конференция кружкового движения НТИ пройдет в гибридном формате

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Летняя конференция кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) пройдет 24-26 июля в гибридном формате, сочетая очные и онлайн мероприятия. Будут обсуждаться инструменты создания и поддержки кружков и формирование сообщества технологических энтузиастов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе кружкового движения.

"В условиях пандемии все проекты кружкового движения НТИ смогли оперативно перевести деятельность в дистанционные форматы, в данный момент обладают лучшими в стране образовательными практиками в новых условиях. Ежегодная конференция - одно из ключевых мероприятий для развития сообщества. Надеемся, что гибридный формат позволит существенно расширить аудиторию и привлечет как наших давних и верных соратников, так и новых энтузиастов, вкладывающих душу в развитие образования", - процитировали в пресс-службе президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

В конференции смогут принять участие руководители и наставники дополнительного образования, школьные учителя, преподаватели вузов и колледжей, технологические энтузиасты, школьники и студенты - активисты кружкового движения, сотрудники технологических компаний. Основной упор на ней будет сделан на работу в реальном времени. Часть мероприятий состоится на очных площадках на базе "Точек кипения" и других партнеров в разных регионах, часть - в онлайн-формате. Для участников конференции готовятся два основных трека: "Практики формирования кружков" и "Практики формирования сообществ".

Повестка конференции

В рамках первого трека будут обсуждаться существующие и новые инструменты создания и поддержки кружков, бизнес-модели и механизмы подготовки наставников. В качестве одной из ключевых моделей формирования кружков будет рассмотрена олимпиада кружкового движения НТИ и образовательные программы, выстраиваемые вокруг нее. Вторым направлением конференции станет формирование сообщества технологических энтузиастов, которое готовит команда проекта Rukami кружкового движения НТИ. Будут представлены лучшие решения проектных школ и хакатонов "Практики будущего", "Академии наставников", фестиваль идей и технологий Rukami и специальный блок для школьников и студентов "кружковцы - кружковцам".

На конференции пройдет второй этап всероссийского конкурса кружков в номинации "Инструменты быстрого реагирования". Участники представят оригинальные формы проведения онлайн-занятий, методические приемы и другие, в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса. Конкурс проводит кружковое движение совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, заявки принимаются до 5 июля. К осени 2020 года планируется выпустить первую карту технологических кружков России.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.