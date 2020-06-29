Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сокращенная рабочая неделя ждет россиян с 29 июня по 5 июля, поскольку 1 число, на которое назначено основное голосование по поправкам к конституции, объявлено нерабочим днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве напомнили, что оплата за труд этот день будет как за выходной, то есть работающие 1 июля получат зарплату в двойном размере. Такой принцип оплаты связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни, добавили в Роструде.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.