Все детские сады в Сахалинской области возобновили работу после карантина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Сахалинской разрешило возобновить с понедельника работу детских садов "Семицветик" и "Теремок" на Сахалине. Это были последние дошкольные учреждения в регионе, находившиеся на карантине из-за коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Ранее областные власти сообщали, что всего на Сахалине из-за коронавируса закрылись восемь детских садов: семь - в Южно-Сахалинске, один - в селе Красногорск Томаринского района. Южно-сахалинский "Семицветик" ушел на карантин 21 июня, красногорский "Теремок" - 15 июня.

"Дошкольное учреждение №45 ["Семицветик"] прошло заключительную дезинфекцию. Роспотребнадзор проверил эффективность санобработки. Эпидрасследование в детском саду "Теремок" завершено. Детские сады готовы принять малышей и сотрудников", - сообщили в пресс-службе.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции специальная организация провела дезинфекцию во всех помещениях учреждений. Обследованы все работники, родители и дети. Случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

Сейчас в Сахалинской области от коронавирусной инфекции проходят лечение 495 человек, 267 пациентов выписаны из больницы. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.