В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде

ОТТАВА, 29 июня. /ТАСС/. Более тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений в Канаде из-за расизма. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Митингующие собрались на площади Натан-Филлипс. Они обвиняли полицейских в расизме, дискриминации чернокожих и коренных жителей страны. Одни собравшиеся требовали значительно сократить финансирование полиции, а некоторые заявляли о необходимости полного расформирования полицейских управлений.

25 июня мэр Торонто Джон Тори сообщил, что полицейское управление этого крупнейшего мегаполиса Канады ожидает реформа.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в связи с проявлениями расизма в реформе нуждается вся канадская полиция, но конкретные сроки преобразований не называл. При этом он тогда отметил, что первостепенной мерой для улучшения ситуации должно стать оснащение полицейских нагрудными видеокамерами.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после фактического убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в этом сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста прошли и в некоторых городах Канады. 5 июня в Оттаве в такой акции принял участие премьер-министр. Вместе с протестующими Трюдо преклонил колено в память о Флойде. Глава правительства признал, что и в его стране существуют расовые проблемы.