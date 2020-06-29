На Сахалине сняли запрет на проведение массовых мероприятий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Сахалина разрешили проводить массовые мероприятия на территории региона. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соответствующий указ, текст его размещен в понедельник на правовом портале региона.

Ранее в Сахалинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции допускалось проведение мероприятий, на которых могли присутствовать не более 50 человек.

"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - говорится в документе.

Сейчас в Сахалинской области от коронавирусной инфекции проходят лечение 495 человек, 267 пациентов выписаны из больницы. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.