В местах голосования устранили 7,5 тыс. нарушений пожарной безопасности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты устранили 7,5 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в помещениях, где проходит голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Там отметили, что сотрудники государственного пожарного надзора оказывают поддержку избиркомам в обеспечении пожарной безопасности. Они обращают внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации и речевых оповещателей, осматривают пути эвакуации, проверяют работоспособность противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, возможность подъезда и установки пожарной техники на территории.

"В ходе проверок надзорными органами ведомства проведено 58 тыс. консультаций ответственных должностных лиц, а также 81 тыс. бесед и инструктажей по вопросам реализации мер комплексной безопасности. В результате проведенной работы в оперативном порядке устранено 7,5 тыс. нарушений установленных требований", - сказали в пресс-службе МЧС.

Как отметили в министерстве, в дни проведения общероссийского голосования организовано дежурство личного состава региональных подразделений ведомства на каждом избирательном участке.

Голосование началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.