"Известия": в России после пандемии вырастет число диабетиков

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 20% россиян имеют преддиабетический статус, представляющий собой промежуточное состояние, при котором поджелудочная железа производит инсулин, но уже в меньших количествах. Дальнейшее распространение коронавируса, способного повреждать клетки поджелудочной железы и печени, приведет к резкому приросту числа диабетиков в РФ, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на заведующую кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяну Демидову.

"Стали появляться публикации о способности COVID-19 повреждать поджелудочную железу, - рассказала изданию Демидова. - Процесс сопровождается повышением как уровней ферментов (амилазы и липазы), так и глюкозы в плазме крови. Сообщалось, что такая закономерность выявлялась не менее чем у трети пациентов, госпитализированных с SARS-CoV-2-ассоциированной пневмонией в Китае, странах Европы и США".

По мнению эксперта, это является очень тревожным показателем, предопределяющим высокий риск дальнейшего развития сахарного диабета второго типа у людей с исходным ожирением уже после выздоровления. Специалисты РНИМУ имени Пирогова прогнозируют, что к 2025 году глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин. Кроме того, вырастет и общая численность людей с тяжелой формой ожирения - до 207 млн среди взрослого населения (6% мужчин и 9% женщин). "Для сравнения, в 2014 году было зарегистрировано около 173 млн человек с тяжелой формой ожирения по всему миру, - сообщила "Известиям" Демидова. - Вот почему эту патологию называют настоящей неинфекционной пандемией. И возможно, она пострашнее коронавируса".

В РНИМУ имени Пирогова изданию рассказали, что одной из особенностей новой коронавирусной инфекции при ожирении стала ее способность довольно быстро распространяться из пораженного органа в окружающую его жировую клетчатку и, как следствие, повреждать жизненно важные органы. Именно по этой причине пациенты могут дольше оставаться носителями и распространителями патогена, пояснили специалисты.

Ранее международная группа ученых, объединившая ведущих специалистов в области изучения диабета из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений в рамках проекта CoviDiab Registry, выступила с предположением, что у заразившихся коронавирусом возможность развития диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета возможны серьезные осложнения этого заболевания.

Клинические наблюдения группы выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19, вплоть до смертельных исходов. Статистика свидетельствует, отмечают исследователи, что от 20 до 30% умерших от коронавируса, страдали сахарным диабетом. С другой - вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьезные, угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.