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Более 390 россиян вылетели на родину вывозным рейсом из США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что на борту были 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по неотложным причинам

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс вылетел в воскресенье из Нью-Йорка в Москву, на его борту находятся 394 человека. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

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"Действительно, только что самолет оторвался от земли. Сегодня на родину возвращаются 394 человека, в том числе 17 младенцев", - приводятся его слова в Facebook дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что на борту были в том числе 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по причинам неотложного характера: "пожилые люди (24 человека), больные, проходившие в США лечение и реабилитацию или имеющие инвалидность". "Усилиями посольства удалось обеспечить возвращение домой трех школьников (двух старшеклассников и одной ученицы начальных классов), находившихся в стране в рамках образовательных обменов, и пяти студентов, у которых закончился срок обучения и проживания в общежитии", - добавил Антонов.

Посол отметил, что перелет стал возможен для жителей всех субъектов Российской Федерации. Глава дипмиссии сообщил также, что российские дипломаты уже приступили к подготовке следующего вывозного рейса, назначенного на 5 июля. Самолет также вылетит из Нью-Йорка. По его словам, с момента начала вывозных рейсов из США в Россию вернулись уже почти 3,5 тыс. соотечественников.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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