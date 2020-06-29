В самом отдаленном районе Забайкалья начали строить инфекционное отделение

ЧИТА, 29 июня. /ТАСС/. Строители начали возведение инфекционного отделения при центральной районной больнице (ЦРБ) в Каларском районе - самом отдаленном и труднодоступном в Забайкальском крае, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Байкальской горной компании (БГК, входит в USM Holdings), которая профинансировала строительство.

"Строительство осуществляется из быстровозводимых модульных конструкций, что позволит завершить работы до конца лета. 28 июня началось возведение фундамента модуля. Ранее на площадке строительства проведены все необходимые подготовительные работы, в том числе выполнен демонтаж старого здания инфекционного стационара и вертикальная планировка", - говорится в сообщении.

В здании будет приемное отделение со смотровыми, десять благоустроенных палат с отдельными входами, две палаты интенсивной терапии, лаборатория с возможностью ИХЛА-анализа (иммунные реакции антигена с антителом). Стационар сможет принимать до 20 пациентов. Рядом с новым корпусом построят 10-квартирный дом для медперсонала.

Село Чара, где располагается больница, находится в 690 км к северу от Читы. Это райцентр с населением 2 тыс. человек. Между селом и Читой есть только авиасообщение.

БГК - оператор проекта освоения Удоканского месторождения меди в Каларском районе, строит там горно-металлургический комбинат. Он обеспечит работой до 5 тыс. человек и до 20 тыс. в смежных отраслях. Бюджет проекта - $2,9 млрд.