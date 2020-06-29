"Известия": в России с 2021 года стартапы могут приравнять к дипломным работам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ решило приравнять стартапы к дипломным работам и тем самым предоставить студентам возможность привлечь инвестиции в собственный проект. С 2021 года выпускники 40 российских вузов смогут представить на рассмотрение аттестационной комиссии альтернативу квалификационной работы, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным издания, разработка и реализация программы "Стартап как диплом", направленной на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса, предусмотрены программой "Цифровая экономика". В Минобрнауки газете рассказали, что впервые пробная программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете, а в 2019 году был реализован госконтракт, который был заключен между Минобрнауки РФ и университетом ИТМО.

"Апробация, включая ускоренную подготовку преподавателей и разработку дорожной карты запуска механизма "Стартап как диплом", запланирована министерством на 2020 год", - сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. В министерстве добавили, что внедрение формата проектов "Стартап как диплом" и "Бизнес-проект с длительным сроком разработки (Бизнес-тезис)" в образовательный процесс высших учебных заведений завершится в 2021 году. Принимая участие в программе "Стартап как диплом", студент сможет не только в составе команды разработать проект в сфере предпринимательства и получить доход, но и сформировать портфолио и стать участником федеральной программы, направленной на развитие предпринимательства в стране и подготовку кадров для "Цифровой экономики".

Кроме того, в Минобрнауки отметили, что с 2021 года студент любого направления подготовки или специальности и уровня образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) сможет принять участие в программе. Главным условием станет соответствие роли в команде стартапа и функциональных обязанностей студента направлению специальности подготовки. В числе первых вузов, где планируется внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов, числятся Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Сибирский и Южный федеральные университеты, РАНХиГС при президенте РФ, Волгоградский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет и другие.