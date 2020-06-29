Уровень безработицы на Колыме вырос на 30% из-за пандемии

ТАСС, 29 июня. Количество безработных жителей Магаданской области за первую половину 2020 года увеличилось на 30% по сравнению с прошлым аналогичным периодом и составило более 1,6 тыс. человек. Это весомый показатель для региона с небольшой численностью населения (свыше 140 тыс. человек), сообщил в понедельник ТАСС представитель правительства области.

"В текущем году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции показатели безработицы на регистрируемом рынке труда имеют тенденцию к увеличению. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости [по состоянию по июнь] составила 1 617 человек, в 2019 году [за аналогичный период] - 1 139 человек", - сообщил собеседник агентства.

При этом, по информации областных властей, количество имеющихся в регионе вакансий превышает число безработных. В настоящее время на Колыме имеется 2 297 вакансий. Но это на 36% меньше, чем в первую половину 2019 года.

Для снижения уровня безработицы в этом году в Магаданской области отправили на профессиональное обучение и получение дополнительного образования 29 человек в возрасте 50 лет и старше, а также 27 женщин, находящихся в декретном отпуске. Работа центров занятости в ближайшей перспективе будет нацелена на организацию профессионального обучения и дополнительного образования для безработных. Сейчас эта деятельность осложняется из-за ситуации с коронавирусом, но в 2021 году планируется обучить не менее 240 колымчан. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 8,2 млн рублей.