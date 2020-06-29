В Якутии на поддержку фермеров в 2020 году направят почти 340 млн рублей

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Грантовая поддержка для фермеров в Якутии предусмотрена в этом году в общем размере 339 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщили ТАСС в понедельник в региональном министерстве сельского хозяйства.

"В Якутии для поддержки фермеров действуют государственная программа по развитию семейных ферм и федеральный проект по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации - "Агростартап". Всего предусмотрено в этом году 339 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов", - сказали в ведомстве.

На субсидии для развития семейной фермы могут рассчитывать в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ), где членами КФХ являются родственники. После успешного прохождения конкурса субсидии можно направить на строительство и модернизацию фермы, ремонта, покупки животных и т. д. Размер субсидии - от 2 до 15 млн рублей. Конкурс выиграли в этом году 24 крестьянско-фермерских хозяйства на 223 млн рублей.

Власти Якутии второй год подряд проводят конкурс "Агростартап" на грантовую поддержку начинающих фермеров по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Победители получат до 6 млн рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Итоги "Агростартапа-2020" будут известны в первой декаде июля. Средства гранта можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции, земельного участка, а также на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды.