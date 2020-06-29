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Детская туберкулезная больница в Приморье первой в ДФО получила лицензию на реабилитацию

В ней смогут проходить реабилитацию дети с соматическими заболеваниями

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Отделение детской туберкулезной больницы, расположенной в пригороде Владивостока, первым в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) получило лицензию на оказание реабилитационной помощи детям с соматическими заболеваниями, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"Отделение медицинской профилактики и консультативной диагностики детской туберкулезной больницы Приморья первым в ДФО получило лицензию на оказание реабилитационной помощи. Здесь проходят лечение дети школьного возраста из семейных контактов с больным туберкулезом, получающие превентивную терапию, и дети с частыми заболеваниями органов дыхания", - говорится в сообщении.

Отделение располагается в санаторно-пригородной зоне Владивостока, рассчитано на 120 коек и оснащено современным оборудованием для помощи детям. В учреждении есть оборудованный зал лечебной физкультуры, а также здесь дети могут заниматься оздоровительной верховой ездой - иппотерапией. Пациенты - приморцы 6-16 лет, которые были направлены к фтизиатру после проведения туберкулинодиагностики в поликлинике по месту жительства по нарастанию реакции Манту или при появлении положительной пробы с диаскинтестом.

По результатам обследования после установления диагноза юным пациентам назначается реабилитационный комплекс лечения. Оздоравливая организм ребенка, врачи ведут не только профилактику туберкулеза, но и различных соматических заболеваний.

В отделении детей кормят шесть раз в день, для учащихся предусмотрены занятия в школе. Если дети заканчивают учебный год, находясь в больнице, то у них есть возможность сдать ОГЭ и ЕГЭ. Обучение проводится в учебных классах школы, которая находится на территории больницы и оснащена в соответствии с требованиями.

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