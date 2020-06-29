Опрос: владение английским может прибавить к зарплате более 75% в некоторых отраслях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Примерно 15% российских студентов свободно владеют английским языком и могут уверенно применять его в работе; при устройстве на работу в некоторых сферах знание английского может прибавить к зарплате более 75%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру" и АНО "Россия - страна возможностей" в партнерстве с ГК "Эфко", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. учащихся и выпускников около 140 российских вузов из всех регионов страны. Как показало исследование, среди студентов магистратуры английский на продвинутом уровне (Upper Intermediate и Advanced) знают 22% студентов, среди учащихся в бакалавриате - 14%. Около 23% респондентов владеют языком на среднем уровне (Intermediate), 16% студентов и выпускников знают его чуть хуже - на уровне Pre-Intermediate, около 20% владеют английским на начальном уровне. При этом 90% студентов изучают язык в вузах.

Знание языка напрямую зависит от карьерных планов молодых людей, говорится в исследовании. Среди студентов и выпускников, которые планируют работать в России, только у 17% уровень английского выше среднего или на продвинутом уровне. А вот среди учащихся, которые хотят работать в другой стране, уровни Advanced и Upper Intermediate встречаются чаще - треть респондентов владеет английским на уровне выше среднего.

По данным сервиса "Работа.ру", чаще всего специалисты со знанием английского языка востребованы в области науки и образования, в юриспруденции среди топ-менеджмента, на госслужбе, в туристической области и в IT-секторе. В зависимости от сферы, владение языком может существенно повлиять на зарплату будущего специалиста. Так, в госсекторе разница может составить более 75% заработной платы. Соискателям работы в образовательной сфере английский может дать дополнительные 37%, в юриспруденции и IT-сфере - около 30%.

Исследование также показало, что в июне кандидатов с продвинутым английским на "Работе.ру" чаще всего искали на позиции специалиста по перевозкам (английский нужен в 88% вакансий), менеджера по страхованию (69% вакансий), менеджера по внешнеэкономической деятельности (41% вакансий), гувернантки (29% вакансий), а также преподавателя (17% вакансий).

"Специалисты со знанием английского языка востребованы сегодня во многих сферах - от логистики до образования и госуправления, а в будущем отраслей, где без иностранного языка будет сложно найти работу, станет еще больше. Однако, большинство выпускников российских вузов пока не могут похвастаться продвинутым уровнем английского. Это приводит к дефициту таких кадров на рынке и, как следствие, конкуренции работодателей и готовности платить таким специалистам больше. В среднем по рынку требование знания английского языка может прибавить около трети к зарплате", - отметила директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова.