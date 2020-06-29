Историк моды считает, что одноразовые перчатки могут стать причиной тренда на синий цвет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Перчатки и маски, вошедшие в ежедневный обиход во время пандемии коронавируса, уже нашли отражение в модных тенденциях и продолжат задавать тренды. Так, одноразовые перчатки могут стать причиной популярности синих оттенков, считает известный телеведущий, историк моды Александр Васильев.

"Перчатки чаще всего делают синего или голубого цвета. Это будет вводить тренд на одежду соответствующих цветов. Многим людям с развитым эстетическим чувством захочется каким-то образом или в контраст к ним, или в пандан (в комплект - прим. ТАСС) к ним подбирать цвета, чтобы не выглядеть совсем неинтересно", - сказал он в разговоре с ТАСС.

Васильев обратил внимание, что маски люди также предпочитают обыгрывать в гардеробе - сочетать с одеждой, разнообразно украшать. "Маска хороша, только когда она разовая. Но хотите ходить красивыми - ходите. Паранджу и чадру тоже расшивают, это примерно также как в исламе получается - там женщины расшивают бисером, вышивкой украшают. Считайте, это тот же самый уровень", - отметил историк моды.

При этом он подчеркнул, что декоративные маски стоит воспринимать только как произведение искусства: "с медицинской точки зрения эти маски ничего не значат".

Как считает Васильев, маски могут остаться модным трендом в течение ближайших пяти лет. "Я вижу эту пандемию надолго, вижу, что будет COVID-20 этой осенью и так далее", - поделился собеседник агентства.

Об эфирах в пандемию

Несмотря на пандемию, программа "Модный приговор", которую ведет Васильев, продолжает выходить в эфир. Он сам уже успел переболеть коронавирусом, и на время, пока телеведущий лечился, его заменили Валдис Пельш и Дмитрий Дибров.

"Я считаю, они очень хорошо справились с этой работой, - рассказал Васильев. - Они обаятельны, особенно обаятелен Пельш, мне очень понравился. Слава Богу, мои коллеги меня поддержали, смогли меня заменить в тот момент, когда я находился в карантине после моей болезни и госпитализации в Коммунарке".

Телеведущий также добавил, что Пельшу и Диброву в части вопросов, касающихся индустрии моды, помогала Эвелина Хромченко. "Эвелина - великий профессионал, она здесь с основания программы. Она взяла многие бразды в свои руки и помогла им в тот момент, когда они не могли сказать оригинальных суждений о моде. Она помогла им своими знаниями и профессионализмом", - пояснил Васильев.