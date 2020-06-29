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Пандемия коронавируса нового типа

Историк моды считает, что одноразовые перчатки могут стать причиной тренда на синий цвет

Александр Васильев отметил, что люди также предпочитают обыгрывать в гардеробе маски
Александр Васильев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Александр Васильев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Перчатки и маски, вошедшие в ежедневный обиход во время пандемии коронавируса, уже нашли отражение в модных тенденциях и продолжат задавать тренды. Так, одноразовые перчатки могут стать причиной популярности синих оттенков, считает известный телеведущий, историк моды Александр Васильев.

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"Перчатки чаще всего делают синего или голубого цвета. Это будет вводить тренд на одежду соответствующих цветов. Многим людям с развитым эстетическим чувством захочется каким-то образом или в контраст к ним, или в пандан (в комплект - прим. ТАСС) к ним подбирать цвета, чтобы не выглядеть совсем неинтересно", - сказал он в разговоре с ТАСС.

Васильев обратил внимание, что маски люди также предпочитают обыгрывать в гардеробе - сочетать с одеждой, разнообразно украшать. "Маска хороша, только когда она разовая. Но хотите ходить красивыми - ходите. Паранджу и чадру тоже расшивают, это примерно также как в исламе получается - там женщины расшивают бисером, вышивкой украшают. Считайте, это тот же самый уровень", - отметил историк моды.

При этом он подчеркнул, что декоративные маски стоит воспринимать только как произведение искусства: "с медицинской точки зрения эти маски ничего не значат".

Как считает Васильев, маски могут остаться модным трендом в течение ближайших пяти лет. "Я вижу эту пандемию надолго, вижу, что будет COVID-20 этой осенью и так далее", - поделился собеседник агентства.

Об эфирах в пандемию

Несмотря на пандемию, программа "Модный приговор", которую ведет Васильев, продолжает выходить в эфир. Он сам уже успел переболеть коронавирусом, и на время, пока телеведущий лечился, его заменили Валдис Пельш и Дмитрий Дибров.

"Я считаю, они очень хорошо справились с этой работой, - рассказал Васильев. - Они обаятельны, особенно обаятелен Пельш, мне очень понравился. Слава Богу, мои коллеги меня поддержали, смогли меня заменить в тот момент, когда я находился в карантине после моей болезни и госпитализации в Коммунарке".

Телеведущий также добавил, что Пельшу и Диброву в части вопросов, касающихся индустрии моды, помогала Эвелина Хромченко. "Эвелина - великий профессионал, она здесь с основания программы. Она взяла многие бразды в свои руки и помогла им в тот момент, когда они не могли сказать оригинальных суждений о моде. Она помогла им своими знаниями и профессионализмом", - пояснил Васильев.

Теги
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