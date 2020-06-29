На Чукотке выпал снег

ТАСС, 29 июня. Необычное природное явление - снег в июне - наблюдали в понедельник жители Анадырского района Чукотки, сообщается в официальном аккаунте муниципального района округа в Instagram.

"Июньский снег добрался и до Канчалана. Фотография сделана волонтерами, работающими на избирательных участках по всему району", - говорится в сообщении.

Высота снежного покрова не превысила 1 см, снег быстро растаял. Однако власти Анадыря приняли решение о включении центрального отопления в окружной столице в связи с неблагоприятными погодными условиями и значительным понижением среднесуточной температуры. Сейчас в столице Чукотки около трех градусов тепла.

В Чукотгидромете ТАСС сообщили, что снег в начале лета - не редкое явление для Чукотки. "Холодные атмосферные вихри способны приносить в регион осадки в виде мокрого снега", - уточнил собеседник агентства.