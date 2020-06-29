Жители Opal Tower в Сиднее обратились в Верховный суд штата с иском против его властей

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Владельцы и арендаторы недвижимости в 36-этажной жилой башне Opal Tower, расположенной в Олимпийском парке Сиднея, обратились в Верховный суд штата Новый Южный Уэльс с иском против правительства региона. Как сообщила в понедельник вещательная корпорация ABC, поводом для иска стало обнаружение еще более 500 дефектов в здании.

Корпорация владельцев и арендаторов жилья в Opal Tower заявила, что в ходе независимой экспертной проверки здания были обнаружены новые дефекты и повреждения конструкции, не выявленные ранее администрацией района Олимпийский парк. "Нас держали в неведении, показав единственный крупный дефект <…>, но есть более 500 других, о которых мы не знали", - цитирует ABC председателя организации Шейди Эскандера.

Первый коллективный иск против застройщика и владельца жилого комплекса, в который входит Opal Tower, был подан в январе прошлого года. К нему присоединились 1,5 тыс. владельцев и арендаторов квартир в высотке, чье жилье пострадало от конструктивных повреждений и деформации здания. Госкомиссия штата не смогла назвать причины случившегося, но эксперты признали дом пригодным для жилья, и застройщик ограничился ремонтом нескольких этажей и подвала, тогда как, по мнению жильцов, все здание нуждалось в полной реконструкции.

В декабре 2018 года спасатели эвакуировали жителей башни в канун Нового года. Причиной были треск в несущих конструкциях, а также трещины, появившиеся на стенах из-за деформации здания. В Opal Tower осыпалась штукатурка и покосились дверные проемы. Сначала специалисты посчитали небезопасной 51 квартиру в башне, однако позднее аварийным было признано все здание. Жители высотки были вынуждены провести новогодние праздники в гостиницах и центрах временного проживания.

Небоскреб Opal Tower был построен в Олимпийском парке, его сдали в эксплуатацию в 2018 году. В здании расположены 392 жилые квартиры, магазины и детский сад. Проектированием башни занималась австралийская архитекторская фирма Bates Smart.