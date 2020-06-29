На Камчатке задействуют на тушении лесных пожаров самолет-амфибию

ТАСС, 29 июня. Власти Камчатского края приняли решение задействовать самолет-амфибию БЕ-200 для тушения лесных пожаров, площадь которых увеличилась до 120 тыс. га за выходные дни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте регионального правительства.

22 июня в лесах Камчатки ввели режим ЧС из-за пожаров, за это время площадь возгорания увеличилась почти на 60%.

"Самолет-амфибия БЕ-200 будет использоваться на Камчатке для помощи в ликвидации тушения природных пожаров. На сегодня на территории Камчатки зарегистрированы 52 природных пожара, из них 48 находятся в зоне постоянного контроля", - говорится в сообщении.

Как отметил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров, слова которого приводятся в сообщении, подобная ситуация с лесными пожарами в регионе складывается впервые. "Я повторюсь, таких ситуаций у нас в крае не складывалось за всю историю наблюдений. Причиной пожаров стали грозы, проходящие как в северной, так и в южной части Камчатки", - отметил он.

На тушении лесных пожаров на севере полуострова задействовано 70 человек и три вертолета, два из которых с водоналивным устройством. Кроме того, используется тяжелая техника и пожарные автоцистерны.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе пройдут кратковременные дожди, но осадки будут незначительными.