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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.

За прошедшие сутки в регионе выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Ставропольском крае превысило 5 тыс. человек, сообщается на странице губернатора Владимира Владимирова в Instagram.

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По данным губернатора, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 90 человек, общее число заразившихся составляет 5 063 человека. За прошедшие сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 32 человека, а за все время выписано 2 849 человек, умерли 95 человек.

"Мы продолжаем расширять охват тестированием для лучшей выявляемости случаев заражения. Все ресурсы для оказания помощи заболевшим есть, абсолютное большинство больничных коек и аппаратов ИВЛ из созданного нами резерва - свободны", - написал Владимиров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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