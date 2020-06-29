В пяти населенных пунктах Чукотки сняли дополнительные ограничения по коронавирусу

ТАСС, 29 июня. В городах Певек и Билибино, поселке Угольные Копи, а также селах Кепервеем и Лаврентия Чукотского автономного округа с 29 июня начали работу кафе, фитнес-центры, стоматологии и гостиницы. Однако режим самоизоляции региона продлен до 6 июля, сообщается на сайте правительства округа.

"В Певеке, Билибино, поселке Угольные Копи, а также селах Кепервеем и Лаврентия с сегодняшнего дня разрешается работа предприятий общественного питания не только навынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Кроме того, возобновляется работа фитнес-центров и тренажерных залов, а также стоматологических кабинетов и гостиниц. Ранее эти ограничения сняли в других населенных пунктах округа. Однако губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается еще на неделю - до 6 июля включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Действует масочный режим в общественных местах, жители также должны соблюдать социальную дистанцию.

В настоящий момент в Чукотском АО зарегистрировано 138 случаев заражения коронавирусом. 124 человека выздоровели, два умерли.