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Экзитпол ВЦИОМ: поправки к конституции за четыре дня поддержали 76% респондентов

Против поправок проголосовали, по данным социологов, 23,6% ответивших на вопрос россиян

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ за четыре дня голосования, предшествующие основному дню - 1 июля, поддержали 76% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соответствующие данные экзитпола опубликованы в понедельник на официальном сайте центра.

По его информации, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, 29,4% отвечать отказались.

"Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян", - отмечается в публикации.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияГолосование по поправкам в конституцию
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